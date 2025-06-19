Спортивные тренировки, игры и мастер-классы проведут в парках Истры летом

В Истре открываются возможности для тех, кто хочет не просто гулять в парках, но и проводить время с пользой. Организаторы подготовили для жителей прогулки со скандинавскими палками, тренировки и спортивные игры на свежем воздухе.

В летней программе можно найти занятия в формате Табата, соревнования с беговыми клубами, подвижные игры, а также мастер-классы и развлекательные мероприятия для всей семьи.

Присоединиться к активностям можно в пяти популярных парках округа: Центральном городском, лесопарке «Шишкин лес», парке «Фабричный», парке набережной реки Песочная и в парке Павловской Слободы. Все они превратятся в площадки, где каждый найдет занятие по душе — от спорта до творчества.

Расписание может меняться, поэтому следить за актуальной информацией лучше всего через официальный канал парков.