Спортивные тренировки и забеги пройдут в парках в Красногорске на этой неделе

Жителей и гостей Красногорска приглашают на предстоящей неделе посетить еженедельные мероприятия, которые организуют в парках. Все желающие примут участие в спортивных тренировках, зарядках, забегах, занятиях по йоге и катанию на роликах.

В будние дни с понедельника по пятницу пройдут занятия физкультурно-оздоровительной группы «Улыбка» под руководством спортсменки, участницы Олимпиады-80 Людмилы Китиной. Мероприятие состоит из трех частей. Сначала участники выполнят разминку, затем перейдут к силовым упражнениям и в конце сделают дыхательные упражнения. Помимо этого, все желающие смогут присоединиться к тренировкам по северной ходьбе, которые пройдут в парках «Ивановские пруды» и в парке «Опалиховский пруд» под руководством тренеров «Активного Долголетия».

В пятницу и в выходные организаторы подготовили для самых маленьких анимационную программу. Малыши примут участие в играх, викторинах и веселых стартах. В субботу в экопарке «Губайловский» состоится забег «5 верст». Участники стартуют в 08:45, мероприятие продлится один час.

Все желающие посетят тренировки по лазерному бою, которые подготовил Клуб начальной тактической подготовки — красногорское отделение Всероссийской общественной организации «Федерация Лазертага России». Участники улучшат координацию, подвижность и научатся работать в команде. Мероприятия проводят каждое воскресенье в экопарке «Губайловский».

В парке «Липовая роща» пройдут занятия по йоге для женщин, для беременных и хатха-йоге. Для участия необходимо зарегистрироваться, позвонив по телефону 8 (926) 732-84-53. Помимо этого, всех любителей спорта по вторникам в круглом павильоне парка «Липовая роща» ждут на фитнес-танцах. Также там пройдут системные забеги под руководством тренера Николая Слушкова.

Для юных жителей Красногорска рядом с верандой павильона со стороны жилого комплекса «Спутник» в воскресенье с 11:00 до 11:40 пройдет интерактивная программа. Ребята поучаствуют в дворовых играх, спортивных эстафетах и веселых стартах.

По вторникам в детском городке «Сказочный» с 15:30 до 16:45 проведут тренировки по футболу. Занятия по катанию на роликах можно посетить во вторник с 16:15 по 16:45 в экопарке «Губайловский».

Жителей и гостей Красногорска по воскресеньям с 09:00 до 10:00 приглашают в парк «Набережная реки Синичка» на беговые тренировки под руководством тренера, мастера спорта Андрея Секиры. Участников ждет суставная гимнастика, специальные упражнения для бега, легкая пробежка и растяжка.

Также ко Дню исторического и культурного наследия Московской области 19 апреля состоится бесплатная экскурсия «Под сенью парковых аллей». Она начнется от парка культуры и отдыха «Ивановские пруды» и продолжится в городском парке. Собравшимся расскажут об истории Красногорска, участники зададут все интересующие вопросы дипломированному экскурсоводу Юлии Зимнуховой. Предварительная регистрация не требуется, мероприятие продлится один час 20 минут. Возрастное ограничение 0+