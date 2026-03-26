Спортивные тренировки и пасхальные мастер-классы пройдут в Солнечногорске

С 27 по 28 марта в городском округе пройдет серия открытых встреч для жителей и гостей. Гостей ждут на мастер-классах, зарядке на свежем воздухе и тематических занятиях, посвященных подготовке к Пасхе.

В пятницу пространство для отдыха на центральной набережной у детской площадки станет местом притяжения любителей рукоделия. С 16:00 там организуют творческую мастерскую, где каждый сможет попробовать себя в декоративно-прикладном искусстве. Для юных посетителей также подготовлена игровая программа.

Субботняя активность разделится на две локации. Утро начнется в парке «Набережная Выстрел» с энергичной зарядки в 8:30, а спустя полчаса там дадут старт традиционному забегу «5 Верст». В это же время на площадке у памятника М. Ю. Лермонтову с 10:30 пройдет спортивная тренировка, включающая занятие по скандинавской ходьбе. После обеда, в 15:30, эта же локация преобразится в зону творчества, где состоятся мастер-классы «Готовимся к Пасхе» и «Пасхальная поделка».

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина отметила, что конец марта располагает к активному отдыху.



«В конце марта, когда световой день заметно прибавил, особенно хочется проводить время на свежем воздухе. В парках Солнечногорска эта неделя наполнена спокойным творчеством и энергией движения. Время готовиться к светлому празднику, играть, бегать, гулять — и наслаждаться той самой весенней легкостью, которая бывает только в эти дни», — рассказала она.

Ознакомиться с детальным расписанием и следить за анонсами можно на информационных стендах в парках, а также на официальном сайте. Возрастные ограничения отсутствуют.