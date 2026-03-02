Спортивные тренировки для жителей пройдут в парке в Балашихе

С приходом весны парки Балашихи оживают, и появилось актуальные расписание мероприятий, которые пройдут в ближайшие дни. Это отличная возможность провести время на свежем воздухе, заняться спортом и поучаствовать в культурных программах.

Спортивная неделя стартует в парке Пехорка-лес. Во вторник, среду и четверг в 16:00 — общая физическая подготовка для всех желающих. В пятницу в 10:00 продет дыхательная гимнастика. Все занятия проходят на площадке у стадиона. В четверг в 13:40 здесь стартует культурная программа с активными играми для детей и интеллектуальными развлечениями для всей семьи.

Спортивные мероприятия в парке на Заречной начнутся во вторник. Каждый вторник и четверг в 20:00 всех ждут на забег «В закат», а в субботу в 9:00 — на дружеский старт «5 верст». Во вторник также пройдет культурно-развлекательная программа с интерактивными играми, интеллектуальными заданиями, дискотекой и лекциями. Начало в 13:00. В четверг в 11:30 ожидается активная разминка и ОФП.

Спортивная неделя в парке на Солнечной стартует в четверг. В 10:10 всех ждут у входной группы на активную разминку и весеннюю общефизическую подготовку.

В среду в парке «Пехорка» в 14:00 на площадке у коворкинга пройдет скандинавская ходьба. А в четверг гостей парка приглашают на скандинавскую ходьбу в 14:00 и веселые старты в 15:20. Также в четверг в 15:00 состоится культурная программа с интерактивом, дискотекой и эколекторием.

В Пестовском парке во вторник и четверг в 12:00 всех приглашают на скандинавскую ходьбу. В субботу в 9:00 также пройдет дружеский старт «5 верст». А в субботу в 15:00 на культурную программу с игровой программой, детской дискотекой, викториной и эколекторием.

Не забывайте также про Ольгинский лесопарк. В субботу здесь пройдет культурная программа, стартующая в 12:00.