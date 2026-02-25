Спортивные тренировки для жителей пройдут в парках Коломны и Озер

Парки Коломны и Озер приглашают жителей и гостей округа активно, весело и с пользой провести время на свежем воздухе. На этой, последней неделе зимы в парках вновь запланировано множество интересных активностей, в том числе — общедоступные спортивные тренировки.

Приверженцев здорового образа жизни и любителей спорта ждут в среду и в четверг в озерском «Сосновом бору» на пробежку. Парк Мира в Коломне в четверг приглашает на разминку и тренировку по общей физической подготовке, а в субботу — на традиционный пятикилометровый забег. В коломенском сквере имени В. А. Зайцева в четверг также пройдут пробежка и тренировка по общей физической подготовке.

Программа выходного дня в парках стартует с интеллект-игры. После разминки для мозга всех желающих пригласят на подвижные игры. Затем начнется акция «Безопасное детство»: детям и родителям расскажут о правилах безопасности на улице и о том, как избежать опасных ситуаций на дорогах. Завершит мероприятия развлекательная программа.