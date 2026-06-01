Спортивные соревнования в Химках объединили любителей активного образа жизни

30 мая в Учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках прошли трейловые забеги Trail и велогонка La Strada офф-роуд. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Более тысячи любителей активного образа жизни приняли участие в мероприятии. В первой половине дня спортсмены вышли на старт трейла, который был специально спроектирован с учетом особенностей Химкинского леса. Участники могли выбрать дистанцию от 1 до 20 километров.

На дистанции 20 км победителями стали Виталий Филин у мужчин с результатом 01:39:04 и Мария Солонникова у женщин (результат 02:09:18).

Во второй половине дня состоялась велогонка La Strada офф-роуд. Участники преодолели дистанции 10, 20 и 50 километров по специально спроектированной природной трассе с множеством естественных препятствий. Победителями абсолютной дистанции (50 км) стали Андрей Карпов в классе гравийных велосипедов (04:17:59) и Александр Золотых в классе горных велосипедов (03:20:28).

«Очень важно иметь выносливость, очень важно иметь сильные ноги. Безусловно, в связи с тем, что мы находимся на лесной местности, трасса сложная, но она подходит для спортсменов любого уровня подготовки», — отметила менеджер региональной команды «Лига Героев» Софья Окунева.

Организаторы провели уже более 20 подобных мероприятий, и за это время они превратились в настоящий семейный фестиваль спорта. Принять участие в трейлах могли спортсмены с любым уровнем подготовки. На трассе участников ждали природные преграды: подъемы и спуски, лесные тропы, развилки и другие естественные препятствия.

