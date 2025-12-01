Спортивные соревнования среди школьных команд прошли в Воскресенске

Мероприятие организовали для того, чтобы воспитать духовно-нравственное поколение, укрепить их физическое здоровье и развить командный дух.

Пять команд воскресенских школ и сборная клуба «Православная ватага „Пересвет“» состязались в легкоатлетической эстафете, «Веселых стартах», перетягивании каната и православной кулачной игре «Русская стенка».

В итоге победила команда Сергиевского храма, второе место заняли воспитанники Иоанно-Златоустовского храма в селе Новлянское, а третье — команда Иерусалимского храма. Всем вручили кубки, дипломы и памятные призы.

