Спортивные соревнования среди медработников прошли в Талдоме

Врачи МОНИКИ имени Владимирского приняли участие в ежегодных «Больших Гонках — 2024» среди медработников Подмосковья. Соревнования прошли во Дворце спорта «Атлант» в Талдоме.

Медсестра стерилизационной Татьяна Бовкунова завоевала первое место в состязании «Бои гладиаторов», показав отличную физическую подготовку и стремление к победе. Директор МОНИКИ Константин Соболев отметил успешный дебют команды на соревнованиях и подчеркнул важность таких мероприятий для популяризации здорового образа жизни.

В этом году в гонках участвовали более 100 медиков, включая врачей, фельдшеров и медсестер. Они соревновались в эстафетах, гонках, а также в испытаниях на силу и выносливость.