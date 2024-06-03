Спортивные соревнования на призы Мособлдумы прошли в Воскресенске

В воскресенском клубе инвалидов прошел праздник спорта и радости, посвященный Дню защиты детей. Участники соревнований поборолись за призы депутата Московской областной думы Екатерины Лобышевой.

В соревнованиях на призы депутата Московской областной думы Екатерины Лобышевой поучаствовали три команды воспитанников клуба инвалидов Воскресенска. Состязания были приурочены к международному Дню защиты детей.

«Огромную благодарность хочу выразить директору клуба Алексею Кузнецову, всем инструкторам, которые занимаются с нашими детьми, и всем, кто сегодня помог в организации этих соревнований. Было ярко, красочно и эмоционально!» — отметила Екатерина Лобышева.

Поздравили спортсменов также начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Воскресенска Михаил Бахтов, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Сергей Слепов и заместитель председателя Российского союза сельской молодежи Подмосковья Дмитрий Хуртов. Праздник прошел в рамках проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия».

«Для людей с ограниченными возможностями здоровья спорт значит очень многое. Это возможность адаптироваться в социуме, расширить рамки собственного мира, завести друзей и вести полноценную активную жизнь», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Сергей Слепов.

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