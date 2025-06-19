Спортивные соревнования и мастер-классы пройдут в День молодежи в Раменском

В Раменском городском парке 28 июня, в День молодежи, пройдут состязания по баскетболу и волейболу. Для гостей праздника также проведут мастер-класс по футболу.

Спортивные площадки в Раменском будут работать 28 июня с 11:00 до 14:30. Поклонники баскетбола смогут побороться как в индивидуальном зачете, так и в составе команд. С положением о соревнованиях можно ознакомиться по ссылке. Любители волейбола получат возможность проявить свои навыки в командных состязаниях. Правила турнира опубликовали здесь.

Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку на электронную почту ram-mc@mail.ru.

Гостей спортивного события ждет футбольный мастер-класс от клуба «Tigers». Подробности разместили на официальной странице сообщества.

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