Спортивные соревнования для людей с ОВЗ прошли в Солнечногорске
Соревнования по дартсу, джакколо и кульбутто прошли в спортзале отдела адаптивной физической культуры Солнечногорска. В них приняли участие 25 жителей округа с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие приурочили к Международному дню инвалида.
Среди участников — Николай Садиков с супругой Валентиной. Эта активная пара всегда стремится к новым достижениям и не могла обойти стороной спортивный турнир по дартсу, джакколо и кульбутто. По их словам, подобные мероприятия играют важную роль в укреплении социальных связей и обмене опытом.
«Для нас участие в таких мероприятиях жизненно необходимо. Оно придает нам силы и уверенность в себе», — поделился участник Николай Садиков.
Соревнования завершились торжественным награждением победителей и призеров.
«Мы собрали всех по максимуму, чтобы провести этот праздник в большом кругу друзей и с хорошим настроением. Как всегда, спортивная часть у нас на первом месте, ведь для людей с ограниченными возможностями — это жизнь», — отметил директор Центра физической культуры и массового спорта «Солнечногорье» Кирилл Сасин.
Отдел адаптивной физической культуры «Солнечногорье» активно посещают более 100 человек. Здесь люди с ограниченными возможностями занимаются в спортивных и тренажерных залах, а также принимают участие в плавании и легкой атлетике. Такие занятия не только способствуют физическому развитию, но и помогают участникам находить новых друзей и поддерживать положительный настрой.
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