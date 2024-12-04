Спортивные соревнования для людей с ОВЗ прошли в Солнечногорске

Соревнования по дартсу, джакколо и кульбутто прошли в спортзале отдела адаптивной физической культуры Солнечногорска. В них приняли участие 25 жителей округа с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие приурочили к Международному дню инвалида.

Среди участников — Николай Садиков с супругой Валентиной. Эта активная пара всегда стремится к новым достижениям и не могла обойти стороной спортивный турнир по дартсу, джакколо и кульбутто. По их словам, подобные мероприятия играют важную роль в укреплении социальных связей и обмене опытом.

«Для нас участие в таких мероприятиях жизненно необходимо. Оно придает нам силы и уверенность в себе», — поделился участник Николай Садиков.

Соревнования завершились торжественным награждением победителей и призеров.