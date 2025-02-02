Спортивные соревнования для детей прошли в Химках

В соревновании приняли участие десятки детей. В программу вошли подвижные игры с мячом, обручем и лентами. Юные спортсмены поделились на команды по пять человек. Каждый проявил себя в упражнениях на скорость, ловкость и силу.

«Спорт — это не только здоровье, но и умение работать в команде, добиваться целей и преодолевать трудности. Мы рады, что наши юные жители с таким энтузиазмом участвуют в „Веселых стартах“. Это говорит о том, что интерес к спорту в Химках растет», — отметила муниципальный депутат Юлия Мамай.

Лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов отметил, что в Химках постоянно проводят соревнования, турниры и эстафеты для опытных спортсменов и новичков. В школах и комплексах открываются секции и кружки.