Спортивные сборы прошли для воспитанников патриотических клубов на аэродроме в Чехове

На аэродроме ДОСААФ в Волосово завершились военно-спортивные учебные сборы. Курсанты в дни школьных каникул обучались парашютно-десантной подготовке и управлению беспилотниками.

Юные патриоты прошли программу обучения за семь дней. Дети хорошо воспринимают новую информацию, а главное — имеют желание узнавать что-то новое. Поэтому такие сборы всегда нужны для подрастающего поколения.

Курсант Даниил Кретов рассказал, что научился управлять FPV-дроном, сначала симулятором, а потом и настоящим. Артем Шаталов отметил, что ему было проще, чем одногруппникам, освоить управление БПЛА, поскольку у него уже есть свой дрон.

Ребят наградили сертификатами о прохождении военно-спортивных учебных сборов. Этот день стал запоминающимся не только для юных патриотов, но и для их родителей. «Здесь не только помогли и обучили, но и дисциплинировали ребенка. Будем ждать с нетерпением следующих сборов», — заявила мать самого младшего участника Лариса Михайлова.

Инструктор по управлению БПЛА Николай Петков рассказал, что один из курсантов даже уговорил своих родителей прыгнуть с парашютом.

«Поспорил с отцом. У Семакина четыре прыжка, у отца — ни одного. Так тот отец поспорил со своими друзьями. Тоже приехали, прыгнули с парашютом. Вот так молодой курсант, молодой парашютист, молодой десантник, уговорил своих родителей», — заявил Николай Петков.