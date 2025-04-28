Спортивные программы провели в парках Подмосковья 26 апреля

Масштабное мероприятие «Парковая атлетика» прошлом в 65 парках Подмосковья 26 апреля. В нем поучаствовали более 16 тысяч человек. Как сообщили в Минкультуры региона, для гостей провели велозаезды, соревнования по спортивному ориентированию, концерты, а также экологические акциям, включая посадку деревьев и раздельный сбор мусора.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске программа включала северную ходьбу, плоггинг-забег и творческую встречу со спортивной журналисткой Натальей Кларк. Парк Мира в Коломне предложил гостям спортивно-оздоровительную разминку, открытые тренировки по футболу и настольному теннису. В Красногорске посетители городского парка могли попробовать себя в велосипедном рогейне и фехтовании, а также насладиться концертной программой.

Зарайский центральный парк организовал спортивные эстафеты и товарищеские матчи по футболу, а в парке «Свердловский» в Лосино-Петровском прошли тренировки по городошному спорту и лекции о здоровом образе жизни.

Мероприятия были организованы при поддержке Министерства культуры и туризма, Министерства благоустройства и Министерства физической культуры и спорта Московской области, а также АНО «МосОблПарк».