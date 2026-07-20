Спортивные программы для детей провели во дворах в Подольске

Еженедельное бесплатное мероприятие «Спорт в каждый двор», организованное в рамках федерального оздоровительного проекта «Прорыв к здоровью», продолжает успешно проходить во дворах округа. Под руководством опытных инструкторов ребята осваивают такие любимые развлечения, как «Классики», «Резиночки», «Вышибалы» и «Пятнашки».

Эти занятия не только развивают ловкость, выносливость и координацию, но и способствуют формированию командного духа и навыков социального взаимодействия. Активные программы прошли на площадке во дворе по адресу: микрорайон Красная Горка, улица Садовая, дом 5. В воскресенье, 19 июля, эстафету приняла площадка во дворе по улице Большая Серпуховская, дом 4, где дети с энтузиазмом погрузились в мир подвижных игр.

Проект «Спорт в каждый двор» будет радовать подольчан на протяжении всего лета. Еженедельно, по субботам и воскресеньям, планируется проведение до восьми игровых программ в месяц. Каждый ребенок получает сувенир и специальные призы.