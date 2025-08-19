Спортивные площадки установят в образовательных учреждениях Щелкова

В округе продолжается активная работа по развитию спортивной инфраструктуры в рамках реализации региональной программы «Открытый стадион». За время действия программы в муниципалитете появилось шесть новых спортивных объектов, а еще 10 существующих площадок, расположенных на территориях местных школ, были модернизированы и приведены в соответствие с современными стандартами.

Как сообщил глава округа Андрей Булгаков, реализация программы получит дальнейшее развитие в текущем году. В рамках этого этапа запланировано создание двух новых «открытых стадионов» на базе средних общеобразовательных школ № 3 и № 16. Эти новые спортивные объекты станут еще одним шагом к созданию доступной и современной спортивной инфраструктуры для жителей округа.

При проектировании и строительстве новых спортивных комплексов учитываются потребности различных возрастных групп населения. Площадки оснащаются современным оборудованием. В частности, на территории новых «открытых стадионов» предусмотрены теннисные столы, зоны для воркаута с турниками и брусьями для силовых тренировок, беговые дорожки, площадки для командных видов спорта, а также специальные зоны, адаптированные для занятий физической активностью старшего поколения.