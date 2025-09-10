Спортивные площадки установили на территории колледжа в Раменском

В Раменском колледже благодаря реализации программы благоустройства, появились две новые спортивные площадки. Этот проект не только преобразил внешний вид колледжа, но и открыл новые возможности для физического развития студентов.

Первая из площадок представляет собой многофункциональное пространство, предназначенное для игры в волейбол и баскетбол. На площади, превышающей тысячу квадратных метров, уложено специальное прорезиненное покрытие. Площадка оснащена всем необходимым: прочным ограждением, освещением, стойками, сеткой и баскетбольными кольцами. Второй спортивный комплекс, расположившийся во внутреннем дворе колледжа, предлагает возможность заниматься настольным теннисом и силовыми тренировками. Здесь установили теннисный стол и уличные тренажеры.

Помимо строительства спортивных объектов, в рамках проекта было проведено комплексное благоустройство двора колледжа. Уложено новое асфальтовое и плиточное покрытие, установлено освещение, а также оборудована велопарковка.

«Благодаря такому масштабному ремонту и благоустройству территории у нас появилась возможность увеличить объем занятий физкультурой и спортом. Мы смогли организовать новые направления: баскетбол, волейбол, футбол, а также общая физическая подготовка. Эти занятия мы включили в программу наших спортивных секций», — сообщил руководитель физического воспитания в Раменском колледже Илья Шабанов.