Спортивные площадки появятся в двух деревнях в Подольске

Жители Бережков и Большого Толбина обсудили строительство новых спортобъектов с депутатом Мособлдумы Олегом Жолобовым. Встречи прошли в формате открытого диалога.

Староста деревни Бережки Инна Бабенко рассказала, что дети уже получили современную игровую зону, а взрослым пока заниматься негде.

«У нас детская площадка новая, все довольны. А для старшего поколения хочется спортивную площадку с тренажерами», — сказала она.

Результат разговора жительницу устроил.



«Итог положительный. Обещали, летом построят. Мы очень ждем», — поделилась Бабенко.

В деревне Большое Толбино запрос другой. Заместитель населенного пункта Вадим Чернышов настаивает на универсальном комплексе.

«Не просто тренажеры, а именно площадку: баскетбольную, футбольную, мини-футбольную и волейбольную», — уточнил он.

Олег Жолобов пообещал помочь с реализацией обоих проектов.