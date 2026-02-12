Спортивные площадки появятся в двух деревнях в Подольске
Жители Бережков и Большого Толбина обсудили строительство новых спортобъектов с депутатом Мособлдумы Олегом Жолобовым. Встречи прошли в формате открытого диалога.
Староста деревни Бережки Инна Бабенко рассказала, что дети уже получили современную игровую зону, а взрослым пока заниматься негде.
«У нас детская площадка новая, все довольны. А для старшего поколения хочется спортивную площадку с тренажерами», — сказала она.
Результат разговора жительницу устроил.
«Итог положительный. Обещали, летом построят. Мы очень ждем», — поделилась Бабенко.
В деревне Большое Толбино запрос другой. Заместитель населенного пункта Вадим Чернышов настаивает на универсальном комплексе.
«Не просто тренажеры, а именно площадку: баскетбольную, футбольную, мини-футбольную и волейбольную», — уточнил он.
Олег Жолобов пообещал помочь с реализацией обоих проектов.
«Сейчас у нас в этом году выборы, в сентябре. И мы будем стараться — это пойдет в рамках реализации программы „Единая Россия“. Ваши наказы были несколько лет назад, и мы постараемся их выполнить до выборов», — заявил депутат.