Спортивные площадки и экодук построят в Коробовском лесопарке в Ленинском округе

Первый этап благоустройства Коробовского лесопарка начался в Ленинском округе. Там появятся тропинки, детские и спортивные площадки, места для выгула собак и экодук.

Коробовский лесопарк — одна из крупнейших природных территорий юга Подмосковья. Рядом с ним находятся жилые комплексы «Пригород Лесное», «Горки Парк» и «Богдановский Лес». Площадь территории — 796 гектаров, рассказали в региональном Минжилполитики.

В парке уже начали подготовительные работы. Согласно проекту там появятся удобные тропинки, охранные павильоны, зоны выгула собак, велопарковки и места отдыха. На территории разместят детские и спортивные площадки, а также информационные стенды о флоре и фауне Подмосковья.

Для безопасного перехода через коммуникации Южно-Лыткаринской автодороги построят экодук. Тоннель пройдет под трассой, им смогут пользоваться как люди, так и населяющие лес животные.