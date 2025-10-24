Спортивные объекты отремонтируют еще в 11 округах Подмосковья в 2026 году

На 2026 год в Московской области запланировано проведение масштабной программы по капитальному ремонту спортивных объектов. Работы охватят более 10 городских округов.

Работы запланированы на целом ряде ключевых объектов.

В Ступине обновят стадион «Металлург». В Одинцове ремонт проведут в комплексах «Звезда», «Старый городок» и «Академия дзюдо».

В Сергиево-Посадском округе работы пройдут в спортивном комплексе «Салют» и бассейне в городе Пересвет.

В Балашихе обновление ждет стадион «Строитель» и спортивно-оздоровительный комплекс «Керамик».

В Богородском округе в следующем году модернизируют комплекс «Знамя», а в Королеве — четырехзальный корпус комплекса «Вымпел».

В Красногорске обновят спортивную школу олимпийского резерва по баскетболу, а в Орехово-Зуевском округе капитальный ремонт ожидает физкультурно-оздоровительный комплекс спортивного корпуса № 1 школы «Феникс».

В список также вошли стадион «Филимоновский» в Павловском Посаде, спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам «Электросталь» и здание спорткомплекса «Шаховской ДОК» в Шаховской.

«Также в этом году завершим капитальный ремонт стадиона „Полет“ в Лыткарине, в Орехово-Зуеве завершили капитальный ремонт стадиона „Торпедо“. На территории спортивной школы олимпийского резерва в Люберцах завершилась реконструкция стадиона, а в Звенигороде продолжаем реконструкцию здания академии дзюдо», — пояснил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.