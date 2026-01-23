Спортивные объекты очистили от снега и наледи в Истре

Работы по уборке снега на спортивных объектах Истринского округа ведутся на регулярной основе. Это обеспечивает бесперебойную работу учреждений и свободный доступ к ним.

По итогам обильных снегопадов в начале января службы спортивных комплексов выполнили очистку территорий с привлечением всего состава сотрудников и тяжелой техники: было задействовано пять тракторов и 10 единиц специальной техники. После этого снег вывезли на самосвалах КАМАЗ.

Также подрядные организации провели очистку кровель от снега и наледи. Общая площадь выполненных работ составила 7000 квадратных метров, а с территорий спортивных объектов вывезли около 300 кубических метров снега.

Эти работы охватили главные объекты округа: спортивный комплекс «Арена-Истра», Павло-Слободский спортивно-досуговый комплекс, стадион «Глебовец», а также спортивные комплексы «Гучково» и «Ермолинский».