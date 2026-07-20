Спортивные мероприятия прошли на берегу озера Сенеж в Солнечногорске

На набережной озера Сенеж в Солнечногорске 18 и 19 июля прошли спортивные выходные «Экватор Солнца», собравшие местных жителей и гостей округа. Участникам предложили испытать себя в 15 различных спортивных активностях.

Для воспитанников спортивной школы № 1 и Дома детского творчества «Буревестник» прошли открытая тренировка и соревнования по рукопашному бою. На волейбольной площадке состоялся «Кубок главы» и матч с участием любительских команд и известных спортсменов: олимпийского чемпиона Александра Легкова, чемпиона мира по пляжному волейболу Бориса Никонорова, победителя шоу «Титаны» Николая Бобылева, чемпионки Европы Натальи Урядовой и Виктории Ломовой.

В программе также были мастер-классы, фиджитал-футбол — матч на приставке с последующим выходом на поле, тренировки по самбо, дзюдо, боксу, зумбе и большому теннису, перетягивание каната и шахматы большими фигурами.

«„Экватор Солнца“ объединил жителей всех возрастов: от самых юных спортсменов до тех, кто уже много лет ведет активный образ жизни. Благодарю волонтеров, организаторов, судей и всех специалистов, благодаря которым события прошли на высоком уровне», — подчеркнул глава округа Константин Михальков.

Все желающие могли попытать удачу на колесе фортуны с розыгрышем призов, а для детей организовали станцию аквагрима.