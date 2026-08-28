Спортивные мероприятия пройдут в парках Воскресенска

С 31 августа по 6 сентября парк усадьбы Кривякино и парк культуры и отдыха «Москворецкий» в Воскресенске подготовили насыщенную программу для жителей и гостей округа. Для посетителей организованы занятия северной ходьбой, интеллектуальные турниры, интерактивные экскурсии, творческие мастер-классы, спортивные программы и танцевальные вечера.

В парке усадьбы Кривякино утро начнется с занятий северной ходьбой для участников клуба «Активное долголетие» под руководством профессионального тренера. Для любителей интеллектуального досуга пройдет «Физкультпарк» с турнирами по шашкам и шахматам для посетителей старше 12 лет. Семейные группы с детьми от 6 лет смогут принять участие в интерактивных программах с мастер-классами: «Кот ученый свои мне сказки говорил», «Барышня-матрешка», квест «Птичьи суперспособности» и путешествие «Гимназия в Кривякино». Все мероприятия требуют предварительной записи.

Для зрителей на главной площади парка запланированы детский эстрадный концерт (6+) в четверг и игровая программа в пятницу. 5 сентября в лабиринте парка пройдет рубка шашкой «Казарла» для участников старше 12 лет. Экскурсия «Жемчужина Воскресенска» позволит гостям узнать парк с новой стороны.

В парке культуры и отдыха «Москворецкий» программа начнется во вторник с «Игрового калейдоскопа». В среду запланированы утренняя «Веселая зарядка» и вечерняя спортивная программа «На спортивной волне». 3 сентября гостей ждут познавательная беседа «А знаете ли вы?» и мастер-класс «Творческая мастерская». В 19:00 на площади пройдет вечер танцев «Ретро-танцы» для всех желающих.

Большинство программ в парке усадьбы Кривякино требуют предварительной регистрации. Запись на программы и экскурсии осуществляется по телефону: +7 (985) 698-68-81. Билеты на выставки, экскурсии и мастер-классы также можно приобрести онлайн по ссылке: https://clck.ru/3A4XMA. Все мероприятия бесплатны и открыты для жителей и гостей Воскресенска.