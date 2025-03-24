Спортивные мероприятия и мастер-классы пройдут в парках Лобни на этой неделе

С 25 по 30 марта жители и гости Лобни смогут принять участие в насыщенной программе мероприятий, которые пройдут в городских парках. Организаторы подготовили множество активностей для людей всех возрастов.

В Центральном парке культуры и отдыха запланированы творческие мастер-классы по бисероплетению, настольные игры, театральная мастерская, а также спортивный забег. Особенным событием станет ретро-дискотека «Молоды душою» для посетителей 50+, которая состоится в субботу.

Парк «Киово» приглашает на «Веселые старты», физкульт-минутку, мастер-класс и увлекательный квест «Мафия».

В Лобненском лесопарке можно будет поучаствовать в настольных играх, посетить творческий мастер-класс, а также занятия с кинологом, где научат бытовому послушанию и трюковой дрессировке собак.

Для гостей парка «Река времени» подготовлены «Веселые старты», квесты и викторины.