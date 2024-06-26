Сегодня 18:28 Спортивные мастер-классы провели для участников «Активного долголетия» в Шатуре Фото: Министерство социального развития Московской области
Мастер спорта по самбо и дзюдо Сергей Жуков провел зарядку для участников «Активного долголетия». Мероприятие прошло в Шатурском парке имени Гагарина. Для членов клеба также провели мастер-классы, игры и концерт.
В Министерстве социального развития Московской области уточнили, что все участники были в прекрасном настроении, радостно провели время и получили заряд бодрости.
На празднике также выступили артисты художественной самодеятельности в Шатуре — участники проекта «Активное долголетие в Подмосковье».
Ранее губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.
Новости Московской области можно обсудить в
«Суперчате 360».
Сегодня 19:44 МАГАТЭ уведомили об атаке ВСУ на пост радиационного контроля
Сегодня 19:43 Подмосковный Минтранс напомнил о запрете парковки в местах проезда спецтранспорта
Сегодня 19:42 Более 10 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Коми
Сегодня 19:42 Воробьев принял участие во встрече с Путиным в Троице-Сергиевой лавре
Сегодня 19:41 СК возбудил дело по факту схода вагонов пассажирского поезда в Коми
Сегодня 19:39 Меры безопасности при проведении выпускных вечеров усилят в Мытищах
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте