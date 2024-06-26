Спортивные мастер-классы провели для участников «Активного долголетия» в Шатуре

Мастер спорта по самбо и дзюдо Сергей Жуков провел зарядку для участников «Активного долголетия». Мероприятие прошло в Шатурском парке имени Гагарина. Для членов клеба также провели мастер-классы, игры и концерт.

В Министерстве социального развития Московской области уточнили, что все участники были в прекрасном настроении, радостно провели время и получили заряд бодрости.

На празднике также выступили артисты художественной самодеятельности в Шатуре — участники проекта «Активное долголетие в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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