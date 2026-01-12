Спортивные итоги 2025 года подвели в Одинцовском округе

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Традиционное награждение лучших спортсменов и деятелей спорта Одинцовского округа по итогам 2025 года прошло на Лазутинке. Заслуженные награды получили в общей сложности 10 человек.

Благодарственным письмом губернатора Московской области Андрея Воробьева был награжден заведующий центром тестирования ГТО Сергей Голованов. Благодарность регионального Министерства физической культуры и спорта получили председатель комитета физической культуры и спорта Алексей Олянич и главный инспектор комитета Савелий Бикеев.



Почетные грамоты главы муниципалитета вручили представителям знаменитой семьи спортивных акробатов: директору спортшколы «Старый городок» Теймуразу Гургенидзе и тренеру-преподавателю Ларисе Гургенидзе-Таварткиладзе.

Благодарственные письма главы получили президент и вице-президент организации «Одинцовская федерация бокса» Григорий Агабекьян и Софья Очигава, а также спортсмены, выступающие под их эгидой: Екатерина Фролова, Силя Соултан и Евгений Тюрин.

«За этими наградами — годы труда, ответственность за команды и воспитанников, умение вести за собой и поддерживать в нужный момент», — подчеркнул глава Одинцовского округа Андрей Иванов.