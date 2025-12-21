Спортивные итоги 2025 года подвели в Богородском округе

В Центре образования «Богородский» в Ногинске 19 декабря прошло масштабное мероприятие, где подвели спортивные итоги года. На встрече отметили чемпионов, победителей, призеров различных состязаний и их тренеров.

Торжественную церемонию открыла зажигательная хореографическая постановка в исполнении группы «Бабилон» студии танцев ART of motion. Особые поздравления в этот вечер получила команда «БИСТ». Спортсмены представили Московскую область и Ногинск на Кубке России по фитнес-аэробике, который прошел 4 декабря, и выиграли серебряные награды.

Уходящий год стал ярким и успешным для Богородского округа. Спортсмены муниципалитета поднимались на пьедесталы соревнований высочайшего уровня. Среди тех, кто особенно отличился: чемпионы России по боксу Константин Опольский и Володя Мнацаканян, чемпионка России по пауэрлифтингу спорта слепых Светлана Ключко, победительницы первенства мира Варвара Кузьминова и София Врагова, а также многие другие выдающиеся атлеты.

Награды и благодарности спортсменам и тренерам вручили от имени главы Богородского округа Игоря Сухина, Совета депутатов, Министерства физической культуры и спорта Московской области. Их также наградили грамотами от Московской областной думы.

Председатель Совета депутатов Богородского городского округа Владимир Хватов от имени руководителя муниципалитета поблагодарил всех участников мероприятия за высокие достижения и значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта.