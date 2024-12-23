Спортивные итоги 2024 года подвели в Воскресенске

В Воскресенске подвели итоги работы сферы физической культуры и спорта в 2024 году. Мероприятие прошло во Дворце культуры «Юбилейный».

Воскресенск славится хоккеистами, однако в городе успешно развиваются футбол, баскетбол, теннис и другие виды спорта. На территории округа в 2024 году провели крупные спортивные мероприятия и фестивали, в которых приняли участие ребята из разных городов России.

«Воскресенск — город славных побед и легендарных спортсменов», — написал на своей странице в телеграм-канале глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

На торжественном мероприятии отметили всех, кто добился успехов в спорте в 2024 году и занимался продвижением здорового образа жизни. Награды получили лучшие тренеры и их воспитанники.

Глава городского округа Алексей Малкин поблагодарил всех за вклад в здоровый дух Воскресенска.