Спортивные игры «Школьной лиги» пройдут в Одинцове

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В Подмосковье продолжат развивать проект «Школьная лига». В этом году соревнования для учащихся вновь пройдут в Одинцовском округе.

Инициативу поддерживает губернатор Московской области Андрей Воробьев. В текущем сезоне за победу будут бороться команды из 20 школ округа.

Ребята состязаются в футзале, баскетболе 3×3, волейболе и шахматах. Сейчас завершается групповой этап, после которого определятся участники плей-офф.

«Профессиональные арбитры на всех играх помогают юным спортсменам не только показать свой уровень, но и научиться уважать правила и соперника», — сказали организаторы.

Финал окружного этапа запланирован на февраль. Победители представят Одинцово на региональных соревнованиях, которые стартуют 30 марта. Все игры будут показывать в прямом эфире.

Главная задача «Школьной лиги» — помочь каждому ребенку раскрыть свой потенциал и почувствовать себя частью команды.