Спортивные игры провели для воспитанников детского сада в Голицыне под Одинцовым

Досуговая программа под названием «Спорт и я — лучшие друзья!» состоялась 26 ноября в Голицыне. Ее провели для воспитанников детского сада № 62. Мероприятие входило в рамки проекта «Предшкола: стандарт детского сада» и проходило в рамках тематической недели «Спортивная карусель».

Цели программы заключались в оздоровлении детей и развитии координации движений, ловкости, умения ориентироваться в пространстве и устойчивого внимания.

Во время занятия ребята выполняли упражнения на балансировочных дорожках и на специальных прыжковых модулях, учились держать равновесие и контролировать свои движения. Также они состязались в скорости, ловкости и умению работать в команде, что помогало развивать общую двигательную активность и коллективное взаимодействие.

Также для ребят подготовили увлекательные конкурсы и эстафеты, которые сочетали в себе спортивные элементы и игровые задачи: «Пробеги — не урони», «Передай мяч», «Переправа», «Донеси до цели», «Попади в обруч» и многие другие активности. Все мероприятия проводились под руководством воспитателей.