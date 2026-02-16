Спортивные игры пройдут в парке имени Воробьева в Луховицах

В четверг, 19 февраля, центральный парк имени Воробьева в Луховицах превратится в площадку для больших народных гуляний. Жителей и гостей города приглашают на праздничную программу «Разгуляй» — событие, объединяющее спорт, активный отдых и культурные традиции.

Мероприятие организовано совместными усилиями волонтеров парка и творческого коллектива Дома культуры «Старт». Программа «Разгуляй» проходит в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Возрастных ограничений нет.

«В 16:00 пройдут „Молодецкие забавы“. Программа откроется серией спортивных состязаний на свежем воздухе. Участники смогут проявить себя в традиционных русских забавах, требующих быстроты, силы и командного духа. В 16:30 начнется соревнование „Выбей шайбу“. Это тематическая игра, где каждый сможет продемонстрировать точность и ловкость. Завершится праздник интерактивной просветительской частью. Гостям расскажут о старинных традициях празднования Масленицы, о том, как наши предки провожали зиму и встречали долгожданную весну», — отметили организаторы.

Участие во всех активностях бесплатное. Мероприятие пройдет в Центральной части парка имени Воробьева 19 февраля в 16:00.