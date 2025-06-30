Спортивные игры и мастер-классы пройдут на пляже в Коломне 6 июля

В июле в Московской области стартует губернаторский проект «Звездное лето в Подмосковье». Жителей приглашают на спортивные тренировки и мастер-классы, которые проведут титулованные спортсмены и чемпионы, известные артисты и участники телепроекта «Титаны». А первое мероприятие пройдет уже 6 июля в Коломне.

На обновленном пляже реки Коломенки проведут разминку, мастер-классы, спортивные игры, а также интерактивные развлечения для всей семьи. Гостей мероприятия ждет водная битва, волейбольный матч и розыгрыши призов. Жители Коломны смогут не только встретиться и пообщаться со знаменитостями, но и с пользой для здоровья провести время. Мероприятие начнется в 11:30.

«Главная новинка этого сезона — наш новый проект „Звездное лето в Подмосковье“. Это тренировки и мастер-классы по пляжному волейболу и футболу, фитнес-аэробике, йоге и другим направлениям. Занятия будут проводить известные спортсмены и артисты», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Проект организовали для популяризации здорового образа жизни и внедрения современных спортивных практик в провинциальную культуру. Участие для всех желающих бесплатное. Возрастное ограничение: 6+