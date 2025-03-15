Спортивные и творческие занятия пройдут в Павлово-Посадском округе в выходные
В эти выходные в парках Павлово-Посадского городского округа пройдут творческие мастер-классы и спортивные тренировки. А все желающие смогут покормить пернатых на птичьих станциях.
В субботу, 15 марта, состоится творческий урок для детей от трех лет и старше вместе с коллективом «Пластилиновая ворона». Занятие проведет педагог Екатерина Ледовская. В этот же день в 15:00 в парке «Дубрава» все желающие смогут позаниматься практикой цигун. Вечером для гостей организуют поэтическое мероприятие.
Жители смогут не только посетить развлекательные мероприятия, сфотографироваться и послушать музыку, но и покормить птиц на специально обустроенных в городском парке станциях. Для этого необходимо подготовить семечки и зерно.
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