Спортивные и творческие мероприятия пройдут в парке Солнечногорска

С 5 по 10 мая в парке и на набережной Солнечногорска запланированы разнообразные культурно-развлекательные и спортивные события. Для посетителей организуют мастер-классы, тренировки и другие активности, которые подойдут для всей семьи.

5 мая во вторник в 16:00 около детской площадки на набережной «Выстрел» начнется мастер-класс по созданию весеннего букета. В 16:40 там же можно будет поиграть в настольные игры. 6 мая в 16:20 на этой площадке проведут мастер-класс «Праздничная открытка», а в 17:00 — квиз.

В четверг, 7 мая, у центральной детской площадки в парке в 10:00 состоится круговая тренировка, а в 10:30 — растяжка.

В выходные, 9 и 10 мая, также будут спортивные мероприятия. В субботу на набережной «Выстрел» в 8:30 проведут зарядку, а в 9:00 — забег «5 верст». В воскресенье на площадке за памятником Лермонтову в 10:30 начнется спортивная тренировка, а в 11:00 — скандинавская ходьба.

Кроме того, 10 мая на центральной детской площадке в 11:00 организуют мастер-класс, а в 11:40 — настольные игры. Все мероприятия бесплатные.

«Парки Солнечногорска в эти дни напоминают бережно раскрытую книгу: каждая страница — новое занятие, каждый час — приглашение остановиться, выдохнуть и сделать что-то своими руками. Приходите за зарядом бодрости и вдохновения», — сказала замглавы округа Ирина Тишина.