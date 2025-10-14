Спортивные и творческие мероприятия пройдут в парке Солнечногорска

С 14 по 19 октября в городском парке культуры и отдыха и на набережной «Выстрел» пройдет серия открытых мероприятий для жителей и гостей всех возрастов. Посетителей ждут мастер-классы, спортивные активности и игровые программы. Участие во всех событиях бесплатное.

Творческие гости смогут поучаствовать в мастер-классах «Осень в парке», «Теплые воспоминания» и «Брелок: кошачья лапка». Для любителей движения подготовлены утренняя зарядка, еженедельный забег «Пять верст», тренировка и занятие по зумбе. Также пройдут настольные игры и увлекательный квиз.

«Этой осенью для жителей и гостей городского округа Солнечногорск подготовлена яркая насыщенная программа, которая не даст заскучать никому. Приглашаю вас окунуться в атмосферу радости и вдохновения! Подарите себе незабываемые эмоции и заряд бодрости в нашем парке!», — отметила заместитель главы Солнечногорска Ирина Тишина.

Расписание всех событий доступно на афишах парка, в телеграм-канале и на сайте.