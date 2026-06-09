Спортивные и творческие мероприятия ко Дню России пройдут в Солнечногорске

С 9 по 12 июня в городском парке культуры и отдыха и на набережной «Выстрел» в Солнечногорске состоятся праздничные события, приуроченные ко Дню России. Вход на все мероприятия свободный.

Гостей ждут спортивные эстафеты, интерактивные знакомства с профессиями, занятия йогой на рассвете, концерты, викторины о России и вечерний кинопоказ под открытым небом. Также организуют мастер-класс по оригами и конкурс рисунков на асфальте.

«Каждый день — это маленькое признание в любви к своей культуре, своему городу и своей стране. Приходите всей семьей, чтобы вдохнуть лето полной грудью, зарядиться радостью и сделать эти дни по-настоящему солнечными», — сказала замглавы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Актуальное расписание мероприятий можно найти на афишах в парке, в официальном телеграм-канале и на сайте.