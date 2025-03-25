Спортивные и развлекательные мероприятия пройдут в парках Богородского округа

Богородские парки готовят насыщенную программу мероприятий на предстоящую неделю, которая подарит гостям множество весенних эмоций и возможностей для активного отдыха. Каждое событие станет отличной возможностью для жителей и гостей округа наслаждаться природой, развивать творческие и физические навыки, а также проводить время с семьей и друзьями.

Начиная с понедельника, жителей приглашают в Центральный парк на бесплатные занятия по основам живописи и классической скульптуры. Уроки будут проходить в камерном зале в 17:00. Во вторник и четверг в павильоне Центрального парка в 17:00 состоятся тренировки по спортивно-бальным танцам. Любительское объединение «Танцы Голд» ждет всех желающих на бесплатные занятия.

В пятницу в Глуховском и Центральном парках пройдут тренировки по скандинавской ходьбе. Старт в 11:00 и 13:00 соответственно.

В субботу парки приглашают на занятия по нейрофитнесу с профессиональным инструктором. Мероприятия состоятся в Центральном парке в 11:00 и в Глуховском парке в 13:10.

С 12:00 в парках «Липовая аллея», Глуховском и Центральном начнутся детские программы выходного дня — игровые, творческие и спортивные. А в воскресенье к ним присоединится и парк «Роща».

Завершит неделю литературно-музыкальный проект «АРТ гостиная» в камерном зале Центрального парка. Лауреат всероссийских вокальных конкурсов Александра Ковалева выступит с сольным концертом «Весна в сердце». Вход свободный.