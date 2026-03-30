Спортивные и культурные мероприятия пройдут в парках Балашихи

С 31 марта по 4 апреля в парках Балашихи жителей округа ждет насыщенная спортивная и культурная программа. Для посетителей подготовили тренировки, забеги, скандинавскую ходьбу, а также интерактивы и развлечения для детей.

В парке Пехорка-лес весенняя общефизическая подготовка пройдет в среду и четверг в 15:00, дыхательная гимнастика — в пятницу в 10:00. Культурная программа начнется в четверг в 13:40: организаторы подготовили активные игры с детьми и интеллектуальные развлечения.

В парке на Заречной любителей вечерних пробежек приглашают на забег «В закат» во вторник и четверг в 20:00, а в субботу в 9:00 — на дружеский старт «5 верст». Активная разминка и общефизическая подготовка запланированы на четверг в 10:10.

В парке на Солнечной активная разминка и весенняя общефизическая подготовка пройдут в четверг в 11:30 у входной группы. В Пестовском парке занятие по скандинавской ходьбе состоится во вторник и четверг в 12:00, а в субботу в 9:00 — забег «5 верст».

В среду в 14:00 жителей приглашают на скандинавскую ходьбу на площадке у коворкинга. В четверг также пройдет скандинавская ходьба в 14:00, а в 15:20 — веселые старты. Культурная программа в четверг в 15:00 включает интерактив, дискотеку и эколекторий.

В Ольгинском лесопарке тренировки для взрослых пройдут в четверг в 18:30, 19:00 и 19:30 у входной группы рядом с рестораном «Ботаника».