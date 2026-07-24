Спортивные и игровые программы пройдут в парках Воскресенска

Жителей и гостей городского округа приглашают интересно провести время в парках. С 27 июля по 2 августа там состоятся бесплатные развлекательные и спортивные мероприятия.

В парке усадьбы Кривякино на детской площадке проведут творческий мастер-класс для детей в рамках проекта «Библиоканикулы в парке». Мастер-классы также состоятся в павильоне у фонтанов, а на главной площади юных гостей ждет игровая программа.

Для всех желающих старше 12 лет на шахматной площадке пройдут занятия по современному мечевому бою, а участники клуба «Активное долголетие» могут позаниматься северной ходьбой под руководством преподавателя.

В парке «Москворецкий» во вторник, 28 июля пройдет игровая программа для детей, кроме того, можно будет поиграть в настольные игры в «ИгроКлубе». В среду, 29 июля, на роллердроме для малышей проведут «Веселую зарядку», а также будут организованы детская спортивная программа и игра в дартс.

В четверг, 30 июля, состоятся мастер-класс для детей по изготовлению поделок из подручных материалов в различных техниках и познавательная беседа «А знаете ли вы?». Любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» смогут посетить вечер «Ретро-танцы».