Спортивные экозабеги прошли для жителей всех возрастов в парке Химок

7 февраля в парке Толстого в Химках одновременно прошли два спортивно-экологических мероприятия — марафон скандинавской ходьбы и пятикилометровый забег. Участие в них приняли жители разных поколений.

Марафон скандинавской ходьбы «Экотропа» был организован в рамках проекта «Активное долголетие» и собрал участников клуба и жителей старшего поколения. После прогулки участники развесили и наполнили кормушки для птиц.

Параллельно состоялся «беличий забег» по зимним тропам парка. Его участники после финиша также проявили заботу о местных обитателях, покормив белок.

«Химки — спортивный и зеленый город. У нас регулярно проводят необычные и интересные мероприятия, которые отражают эти достоинства. И несмотря на то, что часто такие активности, как скандинавская ходьба, организуют для пенсионеров, мы видим, что на них с удовольствием приходят химчане абсолютно всех возрастов» — отметил депутат, заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области Валентин Герасимов.

Оба события показали, что зима — не помеха для спорта и общения, и продемонстрировали, как физическая активность может гармонично сочетаться с бережным отношением к природе и животным.