Спортивные активности и творческие мастер-классы пройдут в Солнечногорске

Жителей и гостей городского округа приглашают провести досуг в городском парке культуры и отдыха, а также на набережной «Выстрел». На текущей неделе там пройдут бесплатные творческие и спортивные мероприятия.

В субботу, 1 августа, все желающие смогут начать день с утренней зарядки, а затем присоединиться к традиционному забегу «5 верст». Для любителей активного образа жизни проведут круговую тренировку, занятия по йоге и зумбе на свежем воздухе.

Дети смогут принять участие в квест-играх, изготовить куколку и рыбку на мастер-классах, а также сыграть вместе с семьей в бадминтон и дартс.

«Июль подходит к концу, но парки Солнечногорска не сбавляют оборотов. Каждый день — новое открытие, каждый час — повод выйти из дома. Приходите всей семьей, чтобы вдохнуть лето полной грудью, зарядиться радостью и сделать эти дни по-настоящему солнечными», — подчеркнула заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Актуальное расписание мероприятий опубликовано в официальном канале в МАКС и на сайте.