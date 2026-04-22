Здание спортивной школы в поселке Глебовском отремонтируют в Истре

Отделение спортшколы включили в программу инициативного бюджетирования, которая реализуется при помощи депутатов Московской областной думы. К ремонту в здании приступят в этом году.

В помещении на улице Октябрьской, 59, действовало местное отделение лыжного центра «Истина». Сейчас оно перешло под патронаж Истринской спортивной школы имени Н. Л. Федорович. Здесь до сих пор проходят занятия по лыжам для детей в возрасте от семи лет — всего здесь занимаются около сотни учеников.

Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева осмотрела помещение во время рабочего выезда.

Спустя 57 лет в здании впервые проведут ремонт с полной заменой инженерных коммуникаций. Кроме того, весь спортивный инвентарь от «Истины» останется, в том числе техника для подготовки трасс, снегоход и спортивное оборудование.

Недалеко от здания расположена трехкилометровая лыжная трасса, на которой дети тренируются, а также проводятся соревнования.