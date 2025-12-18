Спортивную школу в Дедовске капитально отремонтируют в 2026 году

В текущем году в здании спортивной школы в Дедовске по программе инициативного бюджетирования переоборудовали и капитально отремонтировали служебное помещение, где в скором времени начнет работать современный тренажерный зал. А в 2026 году школа изменится полностью.

В школе работают 15 отделений по различным видам спорта: баскетбол, бокс, волейбол, гандбол, дзюдо, кикбоксинг, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, плавание, регби, самбо, спортивная борьба, футбол. Регулярно здесь тренируются около 900 воспитанников. И все они достойно представляют муниципалитет на соревнованиях самого высокого уровня — от первенств Московской области до первенств России, Европы и Кубка мира по боксу, гандболу, кикбоксингу, спортивной борьбе, футболу и другим видам спорта.

В 2026 году тренировочная база станет еще больше. Заявка на участие в программе инициативного бюджетирования при поддержке депутатов Московской областной Думы уже одобрена. Капитальный ремонт запланирован на следующий год и позволит создать современные условия для тренировок.