Спортивную школу «Феникс» капитально отремонтируют в Орехово-Зуеве

В Ликино-Дулеве стартовала реконструкция спортивной школы «Феникс», расположенной на улице Фестивальной, 1а. Проект, призванный вдохнуть новую жизнь в один из ключевых спортивных объектов муниципалитета, стартовал с демонтажных работ, которые уже ведет подрядная организация.

План работ предусматривает комплексное обновление практически всех элементов здания. Запланирована полная замена изношенной кровли. Будут полностью обновлены все инженерные коммуникации, включая системы водоснабжения, отопления и электроснабжения, а также сантехническое оборудование.

Замене подлежат и устаревшие оконные и дверные блоки. Фасад также преобразится благодаря отделочным работам. Для повышения уровня безопасности учреждения будут установлены системы видеонаблюдения и противопожарной сигнализации. Кроме того, преобразится и прилегающая территория. По завершении основных строительных этапов, обновленный «Феникс» будет оснащен новой мебелью и современным спортивным инвентарем.

Завершение всех работ и сдача обновленного объекта запланированы на 1 сентября 2026 года.