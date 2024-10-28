Спортивную семейную программу провели в парке Толстого в Химках

Развлекательную программу «Семейные игры» организовали в Химках. Жители округа поучаствовали в эстафетах и мастер-классах.

Мероприятие прошло в парке Толстого. Для гостей приготовили спортивные эстафеты с обручами и конусами, игру «Твистер» и мастер-классы.

Участники проявляли не только физическую силу, но и скорость реакции и сообразительность. Для детей работали аниматоры.

Отметим, что такие мероприятия регулярно проводят в Химках. Их главная цель — сделать популярным совместный досуг родителей и детей, укрепить семейные отношения и сформировать традиции и ценности в семье.

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