Спортивную программу организуют в парке «200 лет Егорьевску»

В субботу 21 июня парк «200 лет Егорьевску» превратится в центр спортивного притяжения, где пройдет интерактивная программа «Все о спорте». В рамках программы любители интеллектуальных сражений смогут проверить свои силы в турнире по шахматам.

Параллельно будет работать выставка «Спорт в лицах», рассказывающая о выдающихся достижениях известных спортсменов. Кроме того, организаторы подготовили множество разнообразных развлечений для посетителей: эстафеты, командные игры, флешмобы и физкульт-зарядки.

Парк «200 лет Егорьевску» является центром спортивной жизни муниципального округа не только в выходные. Со вторника по пятницу, а также по воскресеньям здесь проходят бесплатные тренировки по общей физической подготовке под руководством Натальи Маховой, победительницы Суперлиги Подмосковья 2024 года.