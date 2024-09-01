Спортивную площадку возле детского сада «Ласточка» обновят в Подольске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

В рамках контроля за капитальным ремонтом объектов образования депутат Московской областной думы Павел Максимович вместе с директором «Градостроительного управления» Дмитрием Есиповым посетили детский сад «Ласточка» в Подольске. Он расположен на Красногвардейском бульваре, 5в.

Совместно с главой городского округа Подольск Григорием Артамоновым депутатам удалось убедить Министерство экономики и финансов Московской области выделить дополнительные средства на благоустройство.

Павел Максимович отметил, что скоро привезут и установят детские игровые элементы. Также создадут спортивную зону в виде волейбольной площадки.

В самом детском саду уже ведется уборка помещений от строительной пыли и грязи. Завезены новая детская мебель и оборудование.

Работы по благоустройству продолжаются, и вскоре детский сад «Ласточка» станет современным и уютным местом для обучения и игры маленьких жителей Подольска.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Германия. Мощь, которая превращается в немощь

Fabian Strauch / dpa

Oasis возвращаются, чтобы убить рэп и поп: лучше, чем футбол?

Vuk Valcic

«Чужой: Ромул» для чужих на этом празднике жизни

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Дорожные камеры в России перешли на работу по новым правилам

Производители Москвы помогут собрать детей в школу

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте