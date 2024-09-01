Спортивную площадку возле детского сада «Ласточка» обновят в Подольске

В рамках контроля за капитальным ремонтом объектов образования депутат Московской областной думы Павел Максимович вместе с директором «Градостроительного управления» Дмитрием Есиповым посетили детский сад «Ласточка» в Подольске. Он расположен на Красногвардейском бульваре, 5в.

Совместно с главой городского округа Подольск Григорием Артамоновым депутатам удалось убедить Министерство экономики и финансов Московской области выделить дополнительные средства на благоустройство.

Павел Максимович отметил, что скоро привезут и установят детские игровые элементы. Также создадут спортивную зону в виде волейбольной площадки.

В самом детском саду уже ведется уборка помещений от строительной пыли и грязи. Завезены новая детская мебель и оборудование.

Работы по благоустройству продолжаются, и вскоре детский сад «Ласточка» станет современным и уютным местом для обучения и игры маленьких жителей Подольска.

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