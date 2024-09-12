Спортивную площадку в деревне Картино построили по просьбе жителей

Площадка появилась на территории центра досуга «Дроздово» по просьбе жителей деревни Картино.

«Благодаря новой спортивной площадке появилась возможность привлекать все больше населения к занятиям физической культурой и спортом. Планируемая посещаемость данной спортивной площадки — 160 человек в неделю. На территории деревни это первая площадка с тренажерами. Жители деревни смогут заниматься спортом в пешей доступности от дома», — рассказал директор центра досуга «Дроздово» Инна Тетервак.

Площадь спортивной площадки с резиновым покрытием — 8×13 квадратных метров. Там установили комплекс «Воркаут», силовые тренажеры на «Разведение ног», «Верхнюю тягу», «Жим от груди» и «Велосипед», а также имитатор ходьбы для разных мышц ног, перголу и тренажер для мышц сгибателей-разгибателей бедра.

«В ближайшее время спортивную площадку введут в эксплуатацию. На данный момент сейчас там устанавливают освещение. Скоро жители деревни смогут начать тренировки без походов в зал», — добавил начальник Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Владимир Каширин.

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