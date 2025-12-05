Спортивную площадку установят в микрорайоне Барыбино в Домодедове

Хоккейную площадку реконструируют в рамках инициативного бюджетирования. Проект уже начали разрабатывать.

Идею поддержал депутат Московской областной думы Олег Жолобов. Он совместно с главой городского округа Домодедово Евгенией Хрусталевой и активными жителями осмотрел территорию.

Площадка находится около новой школы. Здесь планируют полностью обновить основание и покрытие, установить современные хоккейные борта, сделать качественное освещение, добавить оборудование для футбола, баскетбола и волейбола и нанести разметку под летние виды спорта. Также на территории появятся теплые раздевалки.

«Уверена, объект станет точкой притяжения для ребят и взрослых, а главное — занятия спортом станут более безопасными», — сказала Евгения Хрусталева.

Реконструировать площадку должны до конца следующего года.