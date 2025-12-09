Спортивную площадку установили в детском саду в поселке Курсаково под Истрой

На территории детского сада в поселке Курсаково под Истрой завершена установка современной, универсальной и долгожданной игровой площадки. В текущем году также закупили и установили еще восемь игровых элементов, беседку и скамейки для этого дошкольного отделения.

Новая спортивная площадка в Курсаковском детском саду выполнена по всем стандартам безопасности. Там уложили монолитное резиновое покрытие на усиленной основе, продумали инфраструктуру и приобрели функциональные спортивные элементы. Причем они позволят проводить разные занятия с ребятами почти в любую погоду.

Еще здесь установили регулируемые баскетбольные щиты и два дартс-щита. Также сделали разметку для мини-футбола и купили легкие ворота, чтобы их можно было переносить в случаи других игр. Отметим, что такая площадка появилась у дошкольного отделения впервые.